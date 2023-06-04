Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle dereler ve kanallar taşarken, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Çok sayıda araç yolda kalırken, içerisinde mahsur kalanlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dokuzkavaklar Mahallesinde Hüseyin Gönüllü Spor Salonu ve çevresindeki evler su altında kaldı. Spor salonunun karşısındaki evin bahçesinde bulunan 200 güvercinden yarısı boğulurken, yarısı ise sahipleri tarafından kurtarıldı.

Selin ikinci defa çökerttiği yolda facia ucuz atlatıldı

Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde girişinde bulunan yolda, aşırı yağış nedeniyle 4 gün sonra yeniden çökme meydana geldi. Yaklaşık 10 metrelik bölümü tamamen sulara kapılıp yok olan yol, bağlantının kopması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Oluşan hasara anında müdahale eden belediye ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

4 gün önce büyük bir çukur oluşmuştu

Eskihisar Mahallesi’nde bulunan yol, 4 gün önce çökmüş, durumu fark etmeyen Ferhat Şahin idaresindeki parke taşı yüklü kamyonla dev çukura düşmüştü.

Belediye ekiplerinin anında müdahale ettiği yol, çukurun dolmasının ardından yeniden ulaşıma açılmıştı.

Yollar kapandı

Bakırlı ve Dokuzkavaklar Köprülü kavşakları su dolması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Üçüncü sanayi sitesinde suyla dolan kavşaklarda da otomobiller mahsur kaldı.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Eskihisar Mahallesine Sevindik Mahallesinden ulaşımı sağlayan karayolunda çökmeler oluştu, yol suyla doldu.



Antik kent Laodikya'ya ulaşımı sağlayan karayolu da sel nedeniyle tamamen kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karayolunu açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri su basan evlerin bodrum ve zemin katlarından su tahliye çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda köprülü kavşaklar tekrar trafiğe açıldı.



Cami sular altında kaldı

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesindeki Keskin Camii de selden etkilenen noktalardan biri oldu. Cami sular altında kalırken, mahalledeki vatandaşların el birliğiyle su tahliye edildi.



Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet de camiye giderek incelemelerde bulundu.

Korucuk Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin su altına kaldığı görüldü.