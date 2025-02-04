Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TOKİ koordinesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alanda, 1900 şantiye, 1581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 konut teslim edildi.

Bu yıl sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 konut hak sahiplerine teslim edilecek.