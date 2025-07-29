Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde, deprem bölgesinin ilk 2 katlı köy evleri inşa edildi. Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından köyde yaşam yeniden başlayacak. Köyden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin, asrın felaketinde Bulanık Mahallesi’ndeki evlerin ağır yıkıma uğradığını hatırlattı.

Bulanık Mahallesi muhtarı İbrahim Bozlakoğlu’nun 10 yıl önce yaptırdığı evi depremde yıkıldı. 2 katlı evlerinin yerine yine 2 katlı bir eve kavuştuğunu belirten Bozlakoğlu şu ifadeleri kullandı: “Biz ‘Artık böyle bir ev yaptırabilir miyiz, evimiz olur mu? Aynı şekilde 2 katlı evimiz olacak mı?’ diye düşündük. Çünkü yıkılan evlerimizi çok zor şartlar altında yaptırdık. Onların içinde çok büyük hayallerimiz, sevinçli, zor günlerimiz oldu. Ama Rabbim verirmiş… Hiçbir yerde olmayan iki katlı evler Kahramanmaraş’ta, Bulanık Mahallesi’nde. Bundan ilerisini bilmiyorum, düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba. En güzeli benim mahallemde, en güzel toplu konutlar benim” diye konuştu.

Hak sahibi Döndü Bozlakoğlu da temelden itibaren tüm çalışmaları gördüklerini söyledi: Ben gelip çalışmalarda kullanılan malzemeleri gördüğüm için diyorum ki burası güvenilir, yaşanılacak bir yer. Buradaki hak sahipleri gönül rızasıyla gelip evlerinde oturabilirler. Umudun bittiği yerde bize umut oldu burası. Hayalimizin daha üstüne oldu. Mutfak olsun, oturma odamız salonumuz olsun ferah ve çok güzel. Balkon desen zaten manzarası çok güzel.

Cuma Gülleci ise ekiplerin çok iyi çalıştıklarını belirterek, “Murat Kurum bakanım geldi, söz verdi, bir tek kişiyi bile evsiz bırakmayacağım dedi, sözünü de tuttu. Hayallerimize umut oldu” ifadelerini kullandı.