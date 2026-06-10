Kılılı Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen deprem konutlarının 329 adedi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Modern şehircilik anlayışıyla projelendirilen konutların, depremzede vatandaşların güvenli ve sağlam yaşam alanlarına kavuşması amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Öte yandan ilçede Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen köy tipi afet evleri projesi kapsamında da önemli bir aşamaya gelindi. 127 metrekare büyüklüğünde, 3 oda 1 salon olarak planlanan evlerin yapım sürecinin devam ettiği ve etaplar halinde teslimlerin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, yürütülen projelerle birlikte deprem sonrası barınma ihtiyacının karşılanmasında önemli mesafe alındığını ifade ederken, ilçede kalıcı konut çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Yeni yuvalarına kavuşan hak sahipleri ise büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, devletin tüm imkânlarıyla bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Bölgede yeniden inşa sürecinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.