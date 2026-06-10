Teşkilat Yoğun Katılım Gösterdi

AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla yapıldı. Programa il ve ilçe teşkilat üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantı, teşkilatın saha çalışmaları ve şehirde yürütülen süreçlerin değerlendirildiği önemli bir buluşma olarak dikkat çekti.

Burak Gül’den Birlik ve Teşkilat Vurgusu

Toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül, güçlü bir teşkilat yapısının içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, konuşmasında teşkilat içi uyumun önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Kahramanmaraş Yeniden Ayağa Kalkıyor” Mesajı

İl Başkanı Gül, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden inşa sürecine de değinerek, şehrin her alanda toparlanma sürecinde olduğunu ifade etti. Gül, yürütülen çalışmaların ortak bir irade ve güçlü bir dayanışma ile sürdüğünü belirtti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve istişarelerin ardından sona erdi. AK Parti teşkilatının, önümüzdeki süreçte saha çalışmalarını daha da yoğunlaştıracağı ifade edildi.