Evlat Hasreti, Üçüz Sevinciyle Sona Erdi

2001 yılında evlenen İpek çifti, uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, evlat hasreti içlerini daha da dağladı. Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurarak koruyucu aile olma sürecini başlattı.

“Allah’ın Ayırmadığını Ben Ayıramam”

Memur emeklisi Muammer İpek, başvuru sırasında iki kardeşin ayrılmaması için not düşmüştü. Ancak karşılarına çıkan sadece iki değil, üçüz kardeşler oldu. Görevlinin “İstersen birine ya da ikisine koruyucu aile olabilirsin” demesi üzerine İpek’in yanıtı şu oldu:

“Allah’ın ayırmadığını ben nasıl ayırayım.”

Bu sözlerle yola çıkan çift, 2023’ün sonunda henüz 1,5 yaşında olan üçüzlerin koruyucu ailesi oldu. Şimdi 3,5 yaşına gelen çocuklar, hayatlarının her anını sevgiyle büyüten bir ailenin parçası.

“Evin Sessizliği Gitti, Bereketi Geldi”

İpek çifti, üç çocuğa da eşit ilgi gösterebilmek için hayatlarını tamamen onlara göre düzenledi. Eşine destek olabilmek için emekli olduğunu belirten Muammer İpek, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Çocuksuz ev bereketsizmiş. Evin sessizliği gitti, bereketi geldi. Onlar doğuştan bizimmiş gibi hissediyoruz.”

“Kan Bağı Değil, Can Bağı”

Üçüzlerin bakımıyla yakından ilgilenen Hatice İpek, anne şefkatini esirgemediklerini vurguladı. Aynı kıyafetlerden ve oyuncaklardan üçer adet alarak onları büyüttüklerini söyleyen İpek, şu ifadeleri kullandı: