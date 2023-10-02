6 Şubatta Meydana Gelen Asrın Felaketinin Ardından Birçok İş Yeri Ve Konutun Yıkılmasıyla Birlikte Binlerce Kişi Yaşanan Bu Depremlerde Hayatını Kaybetti.

Depremde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Bertiz Vakfı Ve İpek Çiftci Ortak Organizasyonuyla Deprem Şehitlerini Anma Ve Hatim Gecesi Düzenlendi.

Vatandaşların Ve Kent Protokolünün Yoğun Katılımı İle Gerçekleştirilen Bu Özel Gecede İlahiler Söylenerek Çeşitli Gösteriler Gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Burada Yaptığı Konuşmada Allah O Acıları Tekrar Yaşatmasın İfadelerine Yer Verdi.

Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan İpek Çiftci İse Kendilerini Kırmayarak Davetlerine İcabet Eden Herkese Teşekkürlerini İletti.