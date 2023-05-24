Yaşanan iki depremin ardından bin 500 rakımlı yerleşkede, mahallenin üst tarafında yer alan Koç Dağından kopan dev kaya kütleleri yerleşim bölgesindeki kontların üzerine düşmüştü.

AFAD ekipleri, bölgede yaptığı incelemeler sonucunda mahalleyi yerleşkenin 3 kilometre batısında yer alan bin 500 rakımlı tepeye taşıdı.

AFAD ayrıca, depremden ve kayalardan etkilenen depremzedelere 100 adet konteyner inşa etti.

Konteynırlara yerleştirilen depremzedeler yeni yaşam alanında yetkililere teşekkür ederek, kalıcı konutların da aynı bölgeye yapılması konusunda talepte bulundu.

