Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden inşa süreci tüm kararlılığıyla sürerken, çalışmaların büyüklüğü de dikkat çekiyor. Şu ana kadar taşınan 2,5 milyon metreküp hafriyat, büyüklük açısından Mısır’daki Keops Piramidi’ne eşdeğer bir hacme ulaştı.

Emlak Konut öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, şehrin yeniden ayağa kalkması ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşması hedefleniyor.

Devam eden projelerle sadece konutlar değil; altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanları da yeniden planlanıyor. Emlak Konut yetkilileri, “Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmak için gece gündüz sahadayız. Hedefimiz, hem dayanıklı hem de yaşanabilir bir şehir inşa etmek” açıklamasında bulundu.