KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık S.T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Tevfik Tepebaşı, dava konusu sitede toplam 22 blok bulunduğunu ve bunların yalnızca bir kısmının kooperatif tarafından yaptırıldığını söyledi.

Tepebaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Burada, birkaç tane kooperatifçe yapılmış olan 22 tane blok vardır ama diğerlerini, çeşitli kişiler, mühendisler ya da müteahhitler yaptırmıştır, yani hepsini yaptıran kooperatifler değildir. 14 blok apartmanın tamamında sorumlu tutulmuşum. Yapılışları aynıdır. Ben de yıllarca bu kooperatifte oturdum. Eğer, en küçük bir şüphem olmuş olsaydı, kesinlikle insanları riske atmam mümkün değildir. Ben, iyi bir yöneticiyim, sorumluluk almadım. Onun için, ben bu duruşmadan beraatimi talep ediyorum."

Sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın dosyasının ayrılması, diğer sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, A.D, M.T. ve S.T'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya hapisle cezalandırılması, tutuksuz 3 sanığın ise hükümle birlikte tutuklanması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.



