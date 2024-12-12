Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile katılan sanık Kara, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Mahkeme, Kara’yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan mahkûm etti. Kara, 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi’yle ilgili davada da yargılanıyor.

Yıkılan binada ailesini kaybeden Emine Biçici, verilen kararın diğer aileler için umut olduğunu ifade etti.