Büyük Yıkıma Sebep Olan Depremleri Ardından Bir Çok İş Yeri Ve Çarşı Kullanılamaz Hale Gelirken Bunların Yerine Yenile İnşa Ediliyor.

Bu Kapsamda Divanlı Mahallesinde Halk Tarafından Bilinen Bir Yer Olan Kümbet Çarşısı da Depremlerde Yerle Bir Oldu.

Şimdilerde İse Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan’ın Gayretleri Sonucu Kümbet Çarşısı Eski Yerinde Yeniden Ayağa Kaldırılıyor.

Konteyner Çarşı Şeklinde Kurulacak Olan Çarşı İle İlgili Bilgiler Veren Muhtar Erimhan Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.

