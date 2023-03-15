Sağlık sektörüne ihtiyacın arttığı şu dönemde binası ağır hasar alan Megapark Hastanesi, hekim kadrosunu Markasi Hastanesi’ne taşıyarak, sağlık hizmetinin aksamaması adına gayret gösteriyor.
Yaraların sarılması adına faaliyetlerini Markasi Hastanesinde sürdüren Megapark Hastanesi, uzman hekimleri ile poliklinik hizmeti veriyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Markasi Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Erkan Efe, Megapark Hastanesinin binası zarar görmesi nedeniyle Markasi Hastanesinde hizmet verdiğini söyledi.