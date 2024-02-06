Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlık personelini anmak için hazırlanan belgesel filmde depremde hayatını kaybeden personelin aileleri ve deprem bölgesindeki görüntüler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İki Seher Arasında" adlı belgesel filmiyle ilgili bilgi verdi.

Çolakoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı meydana gelen depremler sonucu büyük acılar yaşandığını belirterek, "Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak depremde yitirdiğimiz personelimize ithafen belgesel film çekerek onları ve olanları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu, bu gece saat 04.17'de yayında olacak filmin Tarım Orman Ekranı'nda ve Tarım TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında aynı anda yer alacağını kaydetti.