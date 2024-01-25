Kahramanmaraş merkezli depremlerde kimliği belirlenemeyen cenazeler ve depremden bu yana kendisinden haber alınamayan kayıplar var.

Hukukçulara göre, depremin 1 yılı doldurmasıyla bulunamayan kişiler ölmüş kabul edilecek. Yakınları, enkaz altında kaldığını düşündükleri kişilerin cenazelerine ulaşmayı beklese de çok sayıda kişinin cesedine ulaşılamadı.

Yakınlarının cansız bedenine ulaşamayan vakalarda resmi prosedürlerde Türk Medeni Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre cesedine ulaşılamayan kişi ölüm karinesinden faydalanılması için gaip sayılıyor.

Bu durumda da gaipliğine karar verilen kişi depremin gerçekleştiği 06.02.2023 tarihinde ölmüş gibi hukuki sonuçlar doğar. Gaiplik kararı için gaibin mirasçıları en erken 06.02.2024 tarihinde gaibin son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvuru yapmaları gerekmektedir.