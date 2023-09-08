Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, bu illerde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçlerini görüştü. Toplantıda alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderildi.

Bu illerdeki üniversitelerde hangi program ve sınıflarda yüz yüze veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.