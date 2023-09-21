Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde ise Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yapılıyor.

Temeli atılan ve etaplar halinde yapılacak 2 bin 936 konuttan 1000 dairelik 51 blokta kaba inşaat tamamlandı. Bir blokta yapımı tamamlanan örnek daire hazır hale getirildi.