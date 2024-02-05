Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'tan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında ayrılan her 4 kişiden 3'ü memleketine geri döndü.

Yaşamlarını yıllarca Kahramanmaraş'ta sürdüren binlerce aile, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerine göç etti.

AA muhabirinin AFAD İl Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'tan 429 bin 729 afetzede kara ve hava yoluyla ayrıldı.

Depremzedelerden 312 bin 456'sı ise farklı yaşam hikayelerine sahne olan memleketleri Kahramanmaraş'a geri döndü.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen büyük bir afetin yaşandığını, depremlerin ardından birçok vatandaşın kentten ayrıldığını anımsattı.