Kocaeli'ne bağlı Gölcük Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu belirlenen eski İhsaniye İlkokulu binasının yıkımına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi ilçede onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İhsaniye Merkez Mahallesi Sunar Sokak’ta bulunan, geçmiş dönemde İhsaniye Belediyesi hizmet binası ve İhsaniye İlkokulu olarak kullanılan binanın yıkımına başlandı. Performans analizi sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen binanın yıkım ve enkaz kaldırılma çalışmaları belediye ekiplerince kısa sürede tamamlanacak.

GÖLCÜK RİSKLİ YAPILARDAN ARINDIRILIYOR

Gölcük Belediyesi çalışmalar kapsamında bugüne kadar; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan, metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 134 binayı, Merkez Kentsel Dönüşüm alanındaki 322 konut, 247 dükkan, 54 ofis, askeriyeden devralınan alandaki 12 blok bina ile Denizevler’de bulunan riskli alandaki 50 bina ve eski sanayi alanındaki 10 binayı yıkarak enkazını kaldırdı.