"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Afşin'de Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

İlçe genelindeki 157 cami, Kur'an kursu ve konteyner kentteki mescitlerdeki kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

İlçe Müftülüğü Vaizi Ferit Arkalı, gazetecilere, camilerin çocuk sesleriyle şenlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarını en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerine değinen Arkalı, "Diyanet İşleri başkanlığımız ve ilçe müftülüğümüz yapmış olduğumuz birçok etkinlik ve hizmetler oluyor.

Bu hizmetlerin en başında da okullarımızın tatil olduğu dönemde yaz kuran kurslarımızda öğrencilerimizle bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Arkalı, depremde evleri ağır hasar alan veya yıkılan depremzedeler için oluşturulan konteyner kentlerdeki mescitlerde ySSSSSaz Kur'an kurslarının düzenlendiğini sözlerine ekledi.

