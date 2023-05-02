Kahramanmaraş'ın kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'nda tren yolundaki demir köprü ile raylarda 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle oluşan kayma ve bükülmeler görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalından geçen demir yolu ve binlerce ton ağırlığındaki demir köprüde kayma ve bükülmeler oluştu.

Deprem bölgesindeki tren rayları ile kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'ndaki demir köprünün zarar görmesi nedeniyle 85 gündür Kahramanmaraş kent merkezine tren seferi yapılamıyor.

Yaşanan felaketin ardından trenle kente gönderilen başta konteynerler olmak üzere birçok insani yardım malzemesi, Türkoğlu Lojistik Merkezi'ne indiriliyor. Yardımlar, burada yapılan tasnif işlemlerinin ardından tırlarla planlama yapılan bölgelere sevk ediliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, tren raylarındaki bükülmenin depremin şiddet ölçüsünde kullanılan bir parametre olduğunu belirtti.



