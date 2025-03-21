6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, kalıcı konut ve köy evleri ile birlikte tarihi yapıların aslına uygun tamirat ve güçlendirilme çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, kale, konaklar ve köprülerin yanı sıra tarihi ticaret merkezlerinde de restorasyon faaliyetleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Restorasyon çalışmaları, kentin ekonomik ve ticari merkezi olan 525 yıllık tarihi Bezirgan Çarşısı’nda yoğunlaşmış durumda. TOKİ tarafından başlatılan onarım çalışmaları, şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve turizmi canlandırma amacı güdüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi yapılar arasında yer alan Taşhan Bezirgan Çarşısı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen kapalı çarşıların örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, şu anda çarşı içerisinde yer alan 140 dükkanın ihalesi tamamlanarak, hızla işlere başlanmış durumda.

Restorasyon sürecinde ahşap askılama işleri yapılırken, duvar güçlendirme enjeksiyon işleri de tamamlandı. Gelecek iki yıl içerisinde Taşhan Çarşısı’nın tarihi yapısına uygun olarak devam eden çalışmaların tamamlanması planlanıyor.