Depremzede ailenin konteyneri çıkan yangında kül oldu.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde depremzede ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı konteyneri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztoprakli Mahallesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple, Kahramanmaraş emniyetinde görevli polis memurunun depremzede olarak kendi imkanlarıyla yaptırdığı konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında, konteynerler ve için deki tüm elektronik eşyalar, küle döndü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.