Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kentte barınan afetzede çocuklara yönelik uçurtma şenliği yapıldı. Etkinliğe, yaklaşık 400 çocuk katıldı. Depremzede çocuklardan Senem Yakut, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Arkadaşlarla uçurtma uçurduk." diye konuştu. Sırma Yakut ise evlerinin hasar görmesinden dolayı konteyner kentte kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.