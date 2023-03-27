Modacı Beste Korkmaz, önceki ziyaretlerinde Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a hayranlığını dile getiren Efe Akyol'a verdiği forma sözünü yerine getirdi.

Altay ile iletişime geçerek üzerinde "Hayallerinden vazgeçme" notu bulunan formayı imzalatan Beste Korkmaz ile diğer isimler, Efe ile çadır kentte buluştu.

Fenerbahçeli milli kaleci Altay'ın imzalı formasına kavuşan Efe, aldığı sürpriz hediyeyle büyük sevinç yaşadı.

Beste Korkmaz, AA muhabirine, depremin üçüncü gününden bu yana İletişim Başkanlığı koordinesindeki ekiple bölgede olduklarını söyledi.

Önceki ziyaretlerinde Efe'nin kaleci Altay hayranı olduğunu öğrenince ona forma sözü verdiklerini anlatan Korkmaz, "Birkaç gün sonra Efe'nin doğum günü. Kendisine güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Efe'nin bu kadar mutlu olacağını düşünmemiştim. Öncelikle Altay'a çok teşekkür ediyorum. Çocuklar böyle küçük hediyelerden mutlu olabiliyor." dedi.

Kaleci olmayı hayal ediyor.

Formasını giydikten sonra mutluluğunu dile getiren Yiğit Efe Akyol da Fenerbahçeli kaleci Altay'a teşekkür etti.