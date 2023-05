Depremin kendisini çok etkilediğini ifade eden nine, “Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın böyle bir acı olayı ne gördük, ne duyduk, ne de işittik. Hayatta bir tek kızım kaldı" dedi.

İlerleyen yaşına rağmen kendi işini kendisi gören yaşlı ninenin evi ağır hasarlı olduğu için yıkıldı.

TOKİ'nin yaptığı konutlardan kendisine daire verilecek olan nine bir an önce evine kavuşmayı hayal ediyor.

Güley ninenin 60 yaşındaki kızı Fatma Tutlu ise, "Ben sahura kalkmıştım yemeğimi yedim, biraz bekleyeyim dedim. Namazımı kılıp öyle yatayım dedim, o anda balkonun kapısı açıldı. O gümbürtü ile kıyamet koptu zannettim, şimdi hatırladıkça tüylerim ürperiyor. Ondan sonra da indik karşı komşuya yardım ettik, eşi yokmuş evde. Sonra arabaya bindik, günler günleri kovaladı. Şimdi de çadırda yaşamaya çalışıyoruz. Annem, eşim oğlum ve kızım sağ. Böyle yaşamaya çalışıyoruz" dedi.