Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler, konteyner ve çadırlarda oluşturulan kamplar sayesinde eğitimlerini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan şehrin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürerken diğer yandan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için çalışmalar yürütülüyor.

Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın girişimleri sonucu Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı'nda kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'na katılan öğrenciler, eğitimlerine devam ediyor.

Kentte sınavlara hazırlanan öğrenciler için derslikler, açık eğitim alanları, kütüphane, robotik kodlama ve yazılım atölyesi, konaklamalı kamping alanı, yemekhane ve kafeteryalar faaliyete geçirildi.



