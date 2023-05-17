Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek hakaretler yağdıran TikTok fenomeni yakalandı. Gözaltına alınan A.D.D. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OPERASYON SONUCU YAKALANDI

Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

