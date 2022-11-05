Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golü ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Icardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oyuncu oldu.

Beşiktaş, 28. dakikada Romain Saiss'in asisti ve Cenk Tosun'un golüyle eşitliği sağladı. Cenk, Galatasaray'a karşı son 4 maçta, 3. gol sevincini yaşadı.

Sarı kırmızılılar, 59. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında Mauro Icardi'nin kafa golüyle bir kez daha öne geçti.

Süper Lig'de üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 24'e yükseltti. Şampiyon olmuş rakiplerine konuk olduğu son 10 maçı kazanamayan Beşiktaş, bu maçlarda 4. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 22 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'in konuğu olacak. Beşiktaş, Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak.