Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi’nin hemen yanında vatandaşlara hizmet veren Derepazarı Esnaf Çarşısı, okulların açılmasına sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamladı. Çarşı esnafı, alışveriş yapmak isteyen vatandaşları beklemeye başladı.

Esnaftan Destek Çağrısı

Derepazarı Esnaf Çarşısı Dernek Başkanı Hasan Cıngıllıoğlu, yaptığı açıklamada yerel esnafa destek verilmesinin önemine vurgu yaptı. Cıngıllıoğlu, “Vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılayabilecek çeşitliliğe sahibiz. Ancak yerel esnaf olarak ayakta kalabilmemiz için halkımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Çarşıda Canlılık Bekleniyor

Kırtasiyeden giyime, günlük ihtiyaç ürünlerinden yöresel ürünlere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Derepazarı Esnaf Çarşısı’nda, yeni sezon öncesinde yoğunluğun artması bekleniyor.

Vatandaşların hem uygun fiyat hem de güvenilir alışveriş için çarşıyı tercih etmesi, yerel ekonomiye de canlılık katacak.