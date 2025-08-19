Türkeli İlçesinde Kaza

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dereye devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Nasıl Oldu?

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 HDR 345 plakalı otomobil, Satı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Yaralıların Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesi ve Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı Noktada İkinci Kaza

Öte yandan, aynı mevkide dün de bir kaza meydana gelmiş, 3 kişi yaralanmıştı.