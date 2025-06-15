Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki dev Paskulak veya puf olarak adlandırılan mantarları, görenleri şaşkına çeviriyor.

Bölgede ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla rastlanan Paskulak mantarları, özellikle lezzeti ve büyüklüğü nedeniyle yöre halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Doğaseverler tarafından toplanan dev mantarlar, hem sofraları süslüyor hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yöre halkı, Paskulak mantarlarının dikkatli bir şekilde toplanması ve bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, bu eşsiz doğal zenginliğin korunmasına da özen gösteriyor.