TBMM'de bütçe maratonunun son günü.

Genel Kurul'da 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi son günde de görüşüldü.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşmeleri takip etti.



Bahçeli, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığı anda, milletvekilleri ile ayaklandı.

Bahçeli ve vekilleri salondan ayrıldı

MHP Lideri ve milletvekilleri, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti (HDP) sözcüleri konuşurken salondan ayrıldı.

MHP salondan ayrılırken, gazeteciler konuya ilişkin sorularını yöneltmek için bekleyişe geçti.

Bahçeli, kuliste sorulan soruları yanıtladı.

"AYM'nin yapması gerekeni yapıyorum"

Bahçeli, salondan ayrılmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün.



Siyasi arenada neler oldu?

Türkiye'de siyasi gündemin odağı, son dönemlerde yerel seçimler.

Partiler, adaylar ve vatandaşlar adaylara yoğunlaşmışken, Türkiye'ye şehit ateşi düştü.

12 kahraman Türk askerinin şehadeti sonrasında gündem bir başka boyuta evrildi.

CHP Lideri şehit cenazesinde protesto edildi

Öne çıkan olaylardan biri de CHP Lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde yuhalanması.

Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze namazında ise gergin anlar yaşandı..

Memleketindeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup tarafından uzun süre yuhalanarak protesto edildi.

"Özgür dışarı" sloganlarıyla karşı karşıya gelen Özel, polis eşliğinde arabasına binebildi. Yaşanan gerginlik Özel'in cenazeden ayrılmasıyla son buldu.



"Şehit ailesi benden özür dilemeye kalktı, kabul etmedim"

Yerel seçimler yaklaşırken PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti (HDP) ile boy gösteren Özel'in şehit cenazesinde karşılaştığı tepki gündemin odak noktası oldu.

Bir diğer yandan Özgür Özel son olarak da, şehit ailesinin söz konusu durum ile ilgili kendisinden özür dilemeye kalktığını, kendilerinin ise geri çevirdiğini söyledi.