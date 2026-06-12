Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, olası afet ve acil durumlara karşı müdahale hızını ve kabiliyetini test etmek amacıyla dev bir tatbikata ev sahipliği yaptı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Hastane Afet Müdahale Planı (HAP) kapsamında düzenlenen KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tatbikatı, senaryosu ve ekiplerin profesyonel müdahalesiyle gerçeği aratmadı.

Olası afetlerin ardından sağlık tesislerinin kesintisiz hizmet vermesi ve her türlü tehdide karşı hazır bulunması amacıyla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Sağlık personeli, kurtarma ekipleri ve hastane yönetiminin tam kadro katıldığı tatbikatta zamana karşı büyük bir mücadele verildi.

Senaryo Gereği Kimyasal Sızıntı Meydana Geldi

Tatbikat senaryosu gereği, hastane içerisinde aniden bir kimyasal sızıntı meydana geldiği ihbarı yapıldı. Alarm durumuna geçilmesinin ardından özel koruyucu kıyafetlerini giyen uzman ekipler, sızıntının yaşandığı bölgeye jet hızıyla müdahale etti. Bir yandan sızıntının yayılması önlenirken, diğer yandan hastane personeli ve hastaların dekontaminasyon (arındırma) işlemleri ile güvenli alanlara tahliyesi titizlikle sağlandı.

Kurumlar Arası Koordinasyon Tam Not Aldı

Ekiplerin tam bir koordinasyon ve soğukkanlılıkla yürüttüğü çalışmalarda, kimyasal bir saldırı ya da kaza anında uygulanacak hayati prosedürler sahada birebir test edildi. Yetkililer, tatbikatın temel amacının kurumlar arası iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak, olası bir afet anında refleksleri güçlendirmek ve müdahale kapasitesini artırmak olduğunu bildirdi.

Başarıyla tamamlanan ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikat, Kahramanmaraş’taki sağlık üslerinin her türlü senaryoya karşı sarsılmaz bir hazır bulunuşluk içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.