Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında komite üyeleri, vatandaşlar ve esnafla sokak röportajları yaparak çocuk işçiliği, eğitim hakkı ve çocukların gelişim süreçlerine ilişkin görüşleri aldı. Çocuk Hakları Komitesi Erkek Temsilcisi Mustafa Tombul’un yönelttiği sorularla gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara çocukların çalışma hayatındaki yeri ve eğitim hakkının önemi hakkında çeşitli sorular yöneltildi.

Röportajlarda konuşan vatandaşlar, çocukların çalışma hayatında yer almak yerine eğitim almalarının daha doğru olduğunu belirterek, eğitimin çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bir diğer vatandaş ise çevresinde çalışan çocuk gördüğünde üzüldüğünü dile getirerek, çocukların çocukluklarını yaşayabilmeleri gerektiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çocuk Hakları Komitesi Erkek Temsilcisi Mustafa Tombul, etkinliğin amacının çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, çocukların yerinin iş yerleri değil okullar ve oyun alanları olduğunu vurguladı.