Ticaret Bakanlığı sonradan ve ikincil kontrol denetimleri ile devletin gelir kaybının önüne geçiyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 10 ayında 5,7 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenleyerek, devletin gelir kaybının önüne geçti.

Bakanlık, denetimlerdeki bu önemli çalışmayı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimler, artan arz yönlü şoklar ve korumacılık eğilimleriyle uluslararası ticaretin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğü belirtilerek, küresel ticarete entegre olan Türkiye'nin gümrüklerinde küresel ticaretin bu karmaşık yapısı altında 2024 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 6 milyon beyanname ile 500 milyar dolarlık dış ticaret işlemi gerçekleştiğini duyurdu.

Sonradan kontrol ve ikinci kontrol çalışmaları kapsamında firmaların geçmişe dönük dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılaıp yapılmadığının kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Bunlara ek olarak işlemleri tamamlanmış gümrük beyannameleri Ticaret Bakanlığı'nca sürekli taranarak ve şüpheli görülen beyannameler detaylı olarak tekrar inceleniyor. Bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasında riskli olanlar ayıklanabiliyor. Çalışmalarda 2024 yılının ilk 10 ayında 234 firma Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince sonradan kotnrol denetime tabi tutularak, diğer taraftan ikinci kontrol incelemelerinde ise 7 bin 692 adet gümrük beyannamesi için ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildi. Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.