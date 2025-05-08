Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi görüyor.

Tanıtım günlerinde, bakanlıkların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 40'tan fazla kurum ve kuruluş stant açtı.

Fuarda görevliler, gençlere kariyer planlaması, girişimcilik ve devlet destekleri hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, fuarın, gençlere devletin sunduğu imkanları en etkili biçimde tanıttığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da etkinliğin ilk gününde 4 binden fazla öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini belirtti.