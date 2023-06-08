Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere müzik meslek birliklerinden sertifika alma zorunluğu getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre oteller, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinini almak zorunda. Söz konusu belge, turizm işletme belgesi başvurularında gösterilmek zorunda. Halihazırda işletme belgesine sahip tesisler de ilgili federasyondan alacakları belgeyi 1 Ekim 2023 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştıracak.

Belgeyi almayan otellere ilgili kanun kapsamında işlem yapılacak.