Geçtiğimiz kasım ayından bu yana tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı..

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı.

4. Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Sıla ve Can Doğu'ya tahliye kararı

Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar, cezaevinden tahliye edilecek.

Sıla Doğu uyuşturucu kullandığı itiraf etmişti

Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu, uyuşturucu kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alındı. Dilan Polat'la ilgili suçlamalarda adı geçen Sıla Doğu, sosyal medya hesabından iddialarla ilgili hakaretler ettikten sonra uyuşturucu kullandığı itiraf etmişti.

Ablasıyla birlikte tutuklanmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve operasyon kapsamında 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.