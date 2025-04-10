Rusya ve ABD heyetleri, ikili ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla bugün İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ulaştı.

Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaştı.

Daha önceki temaslarda olduğu gibi, bugünkü görüşmenin ev sahipliğini de Türkiye üstlendi.

