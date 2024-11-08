Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan 5 araca ve kaldırımda bulunan 1 kişiye çarptı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 PE 604 plakalı araç, park halinde bulunan 5 araca ve kaldırım üzerinde oturan Ö.Y'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.