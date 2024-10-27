Kahramanmaraş’ta, Gaziantep karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari aracın takla atması sonucu üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıktı ve takla attı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kazanın şiddetiyle araçtaki yolcular sıkışarak mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.