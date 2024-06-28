Diş sıkma, diş kaslarının aşırı yüklenmesi sonucu veya gıcırdatmadan kaynaklı bir problemdir. Uyku sırasında veya gün içinde istemsiz olarak dişlerin sıkılması şeklinde ortaya çıkan bu durum, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diş minesi aşınmalarına, çene ekleminde ağrılara ve hatta baş ağrılarına neden olabiliyor. Aurum Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ayşenur Tütüncü, Aksu Haber'e önemli bir ağız ve diş sağlığı rahatsızlığı olan bu durumun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini paylaştı. Tütüncü, özellikle stresten uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Dt. Ayşenur Tütüncü, diş sıkmanın genellikle stres, anksiyete, uyku bozuklukları ve diş hizalanma problemlerinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, yanlış diş kapanışları, çene kaslarının aşırı kullanımı ve bazı nörolojik hastalıklar da diş sıkmanın nedenleri arasında yer alabilir. Tütüncü, "Günümüzde artan stres seviyeleri, diş sıkma vakalarında belirgin bir artışa neden olmuştur. Bu yüzden stres yönetimi, bu sorunun çözümünde kritik bir rol oynamaktadır" dedi.

Tütüncü, Tedavi yöntemlerinin uygulama biçimini de paylaştı.

Diş sıkma, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur ve zamanında müdahale edilmezse kalıcı hasarlara neden olabilir. Dt. Ayşenur Tütüncü, stresten uzak durmanın ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasının bu sorunun çözümünde önemli olduğunu belirtti. Aurum Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, hastalarımıza en iyi tedavi yöntemlerini sunarak, ağız ve diş sağlığını korumayı hedefliyoruz.