Kahramanmaraş'ta yaz sıcakları etkisini göstermeye başladı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, şehir genelinde gün boyunca az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. İşte saatlik hava durumu tahminleri…

Kahramanmaraş’ta Saatlik Hava Durumu Tahmini:

00.00 – 03.00: Az bulutlu, sıcaklık 17°C Elbistan’da Can Pazarı! İçeriği Görüntüle

03.00 – 06.00: Az bulutlu, sıcaklık 16°C

06.00 – 09.00: Az bulutlu, sıcaklık 26°C

09.00 – 12.00: Az bulutlu, sıcaklık 31°C

12.00 – 15.00: Sıcak hava etkili, sıcaklık 36°C – UV indeks: 10

15.00 – 18.00: Az bulutlu, sıcaklık 32°C

18.00 – 21.00: Az bulutlu, sıcaklık 23°C

21.00 – 24.00: Az bulutlu, sıcaklık 20°C

Günün En Sıcak Saatleri:

Özellikle 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde dışarıda uzun süre kalacak vatandaşların dikkatli olması, bol sıvı tüketmesi ve güneş koruyucu kullanması öneriliyor.

Kahramanmaraş İçin Hava Durumu Uyarısı: