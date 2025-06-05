Kahramanmaraş'ta yaz sıcakları etkisini göstermeye başladı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, şehir genelinde gün boyunca az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. İşte saatlik hava durumu tahminleri…
Kahramanmaraş’ta Saatlik Hava Durumu Tahmini:
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00.00 – 03.00: Az bulutlu, sıcaklık 17°C
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03.00 – 06.00: Az bulutlu, sıcaklık 16°C
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06.00 – 09.00: Az bulutlu, sıcaklık 26°C
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09.00 – 12.00: Az bulutlu, sıcaklık 31°C
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12.00 – 15.00: Sıcak hava etkili, sıcaklık 36°C – UV indeks: 10
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15.00 – 18.00: Az bulutlu, sıcaklık 32°C
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18.00 – 21.00: Az bulutlu, sıcaklık 23°C
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21.00 – 24.00: Az bulutlu, sıcaklık 20°C
Günün En Sıcak Saatleri:
Özellikle 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde dışarıda uzun süre kalacak vatandaşların dikkatli olması, bol sıvı tüketmesi ve güneş koruyucu kullanması öneriliyor.
Kahramanmaraş İçin Hava Durumu Uyarısı:
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UV endeksi çok yüksek: Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun.
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Rüzgâr ve yağış beklenmiyor: Sıcak hava tüm gün etkisini sürdürecek.