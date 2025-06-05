Kahramanmaraş'ta yaz sıcakları etkisini göstermeye başladı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, şehir genelinde gün boyunca az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. İşte saatlik hava durumu tahminleri…

6 7 Temmuz 2024 Hafta Sonu Hava Durumu Gunesli Ve Sicak Bir Tatil Havasi Olacak 1720180701

Kahramanmaraş’ta Saatlik Hava Durumu Tahmini:

  • 00.00 – 03.00: Az bulutlu, sıcaklık 17°C

    Elbistan’da Can Pazarı!
    Elbistan’da Can Pazarı!
    İçeriği Görüntüle

  • 03.00 – 06.00: Az bulutlu, sıcaklık 16°C

  • 06.00 – 09.00: Az bulutlu, sıcaklık 26°C

  • 09.00 – 12.00: Az bulutlu, sıcaklık 31°C

  • 12.00 – 15.00: Sıcak hava etkili, sıcaklık 36°CUV indeks: 10

  • 15.00 – 18.00: Az bulutlu, sıcaklık 32°C

  • 18.00 – 21.00: Az bulutlu, sıcaklık 23°C

  • 21.00 – 24.00: Az bulutlu, sıcaklık 20°C

Turkiye Daha Yogun Ve Sik Sicak Hava Dalgalarina Hazir Olsun Ipir

Günün En Sıcak Saatleri:

Özellikle 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde dışarıda uzun süre kalacak vatandaşların dikkatli olması, bol sıvı tüketmesi ve güneş koruyucu kullanması öneriliyor.

Gunes Hakkinda Merak Edilen Her Sey Yapisi Islevi Ve Etkileri 1Iyp3

Kahramanmaraş İçin Hava Durumu Uyarısı:

  • UV endeksi çok yüksek: Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun.

  • Rüzgâr ve yağış beklenmiyor: Sıcak hava tüm gün etkisini sürdürecek.