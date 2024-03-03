Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3. Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Fidan, Gazze'de beklenen ateşkese ilişkin diplomasinin tüm imkanlarının kullanıldığına dikkat çekerek ''Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var” dedi.

''Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık, yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''