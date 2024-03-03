Sabahın Erken Saatleriyle Birlikte Araba Alıp Satmak İsteyenler Kayseri Yolu Üzerindeki Araba Pazarına Akın Etti.

Fakat Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikinci el otomobil pazarlarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü.

Pazardaki Alıcı Ve Satıcılar Fiyatların Çok Yüksek Olmasından Şikâyet Ederlerken Piyasada Var Olan Karmaşıklığın Bir An Önce Giderilmesi Gerektiğini İfade Etti.

Pazardaki satıcılar da fiyatları yükseltme eğiliminde olunca, alıcılar alternatif arayışlarına yöneldi. Ancak, beklentilerin aksine, uygun fiyatlı araç bulmak oldukça zorlaştı ve birçoğu elleri boş bir şekilde pazardan ayrıldı. Bu durum, ikinci el otomobil alım satımı yapmak isteyenleri endişelendiriyor. Fiyatların yüksek seyretmesi ve arzın kısıtlı olması, pazardaki durgunluğu derinleştiriyor.