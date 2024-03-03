Göreve geldiği günden beri Göksun ilçesinin çehresini değiştirmek için ekibiyle birlikte çalışmalarını gece gündüz sürdüren Göksun Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Göksun Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın, ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ziyaretleri kapsamında sürekli sahada olan bir yandan başkanlık görevini sürdüren bir yandan da ilçenin her sokağını her mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Aydın vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Göksun ilçesi için hayata geçirdiği dev projeler ile hayata geçireceği projeleri de ilçe halkıyla paylaşan Başkan Aydın, halkımız bize güvendi ve yetki verdi, biz de o güvene layık olarak gece gündüz demedik hemşehrilerimize hizmet ettik ve de etmeye devam edeceğiz. Allah izin verirse tekrardan halkımızın verdiği destekle göreve geldiğimizde yeni projelerimizi hayata geçirerek ilçemiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Açıklamasında bulundu.