Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'nde dişlerini yaptıramadığı için D-400 kara yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç adam, müzakereci polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.

Çatışa çıkan 34 yaşındaki Hasan İ., kendisini intihardan vazgeçiren ve dişlerinin yaptırılmasına yardım edeceği sözünü veren polislere sarılıp, aşağı indi.

Elinde kesici bir cisim ve Kur'an-ı Kerim olan şahsı çatıda gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİR YANDAN AŞAĞIYA BRANDA KURULURKEN DİĞER YANDAN İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı binanın altına branda kurarken polis, dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktığını söyleyen Hasan İ.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

1,5 SAAT ÇATIDA KALDI

Yaklaşık 1,5 saat sonunda müzakereci polis ekipleri tarafından dişlerinin yapılmasına yardım edileceği sözüyle ikna edilen Hasan İ., polislere sarılıp çatıdan indirilerek önce kontrol amaçlı Gazipaşa Devlet Hastanesi"ne, oradan da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.