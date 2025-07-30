Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki büyük keşiflerini duyurdu. Diyarbakır, Gabar ve Batman’da yapılan kara aramalarında 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi. Ekonomik değeri yaklaşık 4 milyar dolar olan bu keşif, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Petrol ve Doğalgazda Üst Üste Keşifler

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

📍 Diyarbakır, Gabar ve Batman'da 57 milyon varil petrol rezervi tespit edildi.

📍 Bu rezervin ekonomik karşılığı 4 milyar dolar seviyesinde.

📍 Bölgede 4-6 milyon varillik kaya gazı ve kaya petrolü potansiyeli bulunuyor.

📍 Karadaki aramalara yeni sahalar eklenerek yıl sonunda rakamların artması bekleniyor.

Karadeniz’de 75 Milyar Metreküplük Gaz Keşfi

Bayraktar, Karadeniz’de Göktepe-3 kuyusunda yapılan sondajda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldığını da belirtti. Bu miktar:

Türkiye’nin 1,5 yıllık doğalgaz ihtiyacına denk geliyor.

4,5 yıl boyunca konutların gaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

Güncel piyasa değeriyle 30 milyar dolar civarında.

8 Milyon Haneye Gaz, Suriye’ye Elektrik, Halep’e Doğalgaz

Enerji Bakanı Bayraktar’ın diğer dikkat çeken açıklamaları:

✅ 2025’te Karadeniz gazının ikinci fazı devreye alınacak, 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı buradan karşılanacak.

✅ 2 Ağustos Cumartesi günü, Azerbaycan’dan gelen doğalgazın Kilis üzerinden Halep’e ihracatı başlayacak.

✅ Türkiye’den Suriye’ye 900 megavat elektrik iletimi hedefleniyor. Bu miktar 1,6 milyon haneye yetecek düzeyde.

Nükleer Enerjide Yeni Adım: Küçük Modüler Reaktörler

Enerji Bakanı, önümüzdeki yasama döneminde küçük modüler reaktörler (SMR) ile ilgili düzenlemenin meclise sunulacağını da açıkladı. Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformu ise 2027 Aralık ayında Uzak Doğu’dan Türkiye’ye doğru yola çıkacak.

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