Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kırsal Günalan Mahallesi'nde F.G. (35), kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
F.G, saldırıda yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA